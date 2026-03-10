Sat avvia due selezioni pubbliche per potenziare i servizi nei comuni savonesi

Sat S.p.A. ha indetto due avvisi di selezione privatistica a evidenza pubblica per titoli ed esami finalizzati alla formazione di graduatorie dalle quali attingere per assunzioni a tempo determinato e indeterminato nei comuni della provincia di Savona gestiti dalla società.

La Società a intero capitale pubblico è oggi una delle realtà industriali e produttive più significative della provincia e conta oltre 500 dipendenti.

Le selezioni riguardano due distinti profili professionali e prevedono contratti sia part-time sia full-time, secondo quanto stabilito dal CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali (FISE).

Il primo avviso prevede la selezione per il profilo di Addetto area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari alle attività di spazzamento e/o raccolta con l’ausilio di veicoli patente B, inquadrato al livello 2°B (D1) del contratto nazionale di categoria.

Il secondo avviso è invece finalizzato alla selezione del profilo di Addetto area conduzione e raccolta con l’ausilio di veicoli patente C, con inquadramento al livello 3°B (C2) del medesimo CCNL.

Il termine ultimo per presentare la domanda è il 26 marzo entro le ore 12:00. Il testo dei due bandi e il modulo di domanda da presentare secondo le modalità specificate sul bando sono disponibili sul sito di Sat Servizi Ambientali Territoriali nell'area "Bandi di Concorso” e sulla home page. Le graduatorie rimarranno valide fino al 31 dicembre 2028, eventualmente prorogabile fino al 31 dicembre 2029.

L’azienda raccomanda agli interessati di leggere attentamente il bando e di verificare la documentazione richiesta, la cui assenza comporterà l’esclusione dalla graduatoria.

Attraverso queste procedure Sat intende rafforzare e consolidare la propria struttura operativa sul territorio, garantendo continuità, qualità ed efficienza nei servizi ambientali erogati ai cittadini e alle amministrazioni comunali servite.

"Queste selezioni – commenta il Direttore Generale Sergio Poggio – ci consentono di disporre di graduatorie utili a rafforzare l’operatività nei 65 comuni della provincia di Savona in cui operiamo. Per una società che gestisce servizi ambientali su territori con una forte variabilità stagionale dell’utenza, è importante poter contare su strumenti che garantiscano flessibilità gestionale".

"In diversi periodi dell’anno, in particolare durante la stagione turistica, molti comuni serviti registrano un aumento significativo delle presenze, legato al turismo e alle seconde case, con un carico di lavoro che può arrivare quasi a raddoppiare. Disporre di graduatorie aggiornate – conclude Poggio – ci permette quindi di rispondere in modo più efficace alle esigenze dei territori e di mantenere un livello adeguato di servizio".