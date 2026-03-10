Lions Spotorno: due serate con il presidente Luigi Fanelli tra storia, avventura e solidarietà

Due serate Lions all’insegna della storia e del fare del bene. Il 4 marzo, Luigi Fanelli, presidente del Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio, è stato ospite insieme ad altri soci del Lions delle Albisole e alla presidente di Circoscrizione Danila Spirito. L’incontro aveva lo scopo di presentare la sua fatica editoriale e, come già avvenuto in precedenti occasioni, contribuire ad aumentare il budget della fondazione a sostegno dei meno fortunati.

La serata ha permesso di raccogliere fondi a favore della Lions Club International Foundation, che interviene in caso di calamità in tutto il mondo e si occupa di combattere la fame e soddisfare i bisogni più elementari dell’umanità.

Fanelli ha intrattenuto il numeroso pubblico raccontando la storia alla base del suo libro “Nessuna pietà per i malvagi”, un’opera di fantasia ambientata nella seconda metà del XIII secolo, in pieno Medioevo. Il romanzo segue le vicende di due giovani studenti dell’ateneo partenopeo, Teofilo (genovese) e Deodato (napoletano), e del fraticello Costanzo, incaricato di guidarli nella incruenta crociata affidata dal Papa a Federico II.

Il libro unisce avventura e riflessione storica, affrontando temi come il rapporto tra cristiani e saraceni, Stato e Chiesa, e la figura imponente di Federico II di Svevia, soprannominato “Stupor Mundi”. Di particolare interesse è il rapporto pacifico e tollerante tra Federico II e il sultano Al-Kamil Al-Malik, che riuscirono a raggiungere accordi evitando inutili spargimenti di sangue.

La sera del 12 marzo, durante una conviviale con ospiti del Lions Club di Spotorno, Fanelli approfondirà il tema “Cristianesimo degli albori, Concilio di Nicea e Vangeli apocrifi”.

Sarà un incontro sicuramente interessante, grazie alla verve con cui l’ingegnere napoletano affronta argomenti storici, sua grande passione.