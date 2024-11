Ubik Savona, tutte le presentazioni libri di novembre

Nel mese di novembre alla Ubik di Savona presentazione dei romanzi di molti autori di rilievo.

Marco Balzano (tradotto in più di trenta paesi, vincitore di numerosi premi letterari quali il Campiello e il Prix Méditerranée), Marco Buticchi (il grande maestro italiano del romanzo d’avventura, tradotto in diverse lingue), Bruno Morchio, Renzo Parodi (recuperi del mese passato rinviati per allerta meteo), Maria Frigerio, Romano Morlotti.

Incontro con Giovanni Impastato che racconta la storia del fratello Peppino Impastato ucciso dalla mafia; un ciclo di due incontri sui crimini in Palestina, con Luisa Morgantini (ex Vicepresidente del Parlamento Europeo e Presidente dell'associazione AssoPacePalestina) e con Elena Mistrello, a cura di diverse associazioni savonesi.

Nel mese di novembre anche l'incontro con Igor Sibaldi, uno dei più autorevoli esperti di spiritualità in Italia. Diversi i libri di scrittrici su vari temi sociali: la Presidentessa dell'associazione Solidarietà Pace e Sviluppo Erika Rigamonti sui progetti in Benin, l'avvocato Rita Lasagna sui Diritti dei cittadini nella sanità e nel lavoro, la scrittrice Marzia Pistacchio con suo nuovo libro in occasione del 25 novembre Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Ma durante il mese c'è anche un altro evento di grande rilievo: incontro con dimostrazione show cooking con Luca Pappagallo, uno dei cuochi più seguiti e amati del web: Casa Pappagallo è diventata un punto di riferimento della cucina in Italia! Bambini, non perdetevi due incontri per voi: con il grande illustratore Sergio Olivotti e con le scuole del progetto Ioleggoperchè.

Ubik ringraziano le seguenti associazioni: Arcimedia, associazione Solidarietà Pace e Sviluppo ODV, Liceo Chiabrera-Martini, ANPI, Fondazione ISREC, ANED, Operazione Colomba, Comunità servizi fondazione diocesana onlus, Assopace Palestina Vita, terra e Libertà, Oficina della Pace, Rete Radie Resch, Donne in mero, associazione culturale Liguria Palestina, Sportello antiviolenza sulle donne Alda Merini, Teatro 21, scuole Munari e Regina Margherita.