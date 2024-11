Nuovo camminamento tra Loano e Pietra Ligure: scadenza delle offerte il 10 novembre

Scadrà il prossimo 10 novembre il tempo utile per la presentazione delle offerte di almeno cinque operatori per l'affidamento dei lavori, tramite procedura negoziata previa consultazione della piattaforma Traspare, per la realizzazione del camminamento pedonale che collegherà il lungomare di Loano con la passeggiata di ponente di Pietra Ligure. L'impegno di spesa, finanziato con l'avanzo di bilancio con i fondi comunali, ammonta a 240 mila euro.

Dal comune loanese fanno sapere che l'intervento prevede la realizzazione di un camminamento di 50 metri, con un adeguamento del progetto alla portata del rio Chiappe: il ponticello sopra il corso d'acqua che separa le due località della riviera avrà una luce di circa 10 metri anziché due e mezzo come previsto in origine.

Sull'opera è intervenuto in maniera critica il gruppo consiliare di minoranza Nuova Grande Loano: "Poi si chiedono come mai votiamo sempre contro ai loro DUP ( documento unico di programmazione) - il commento affidato alla pagina Facebook - 240 mila euro per un’opera che se avessero voluto fare all’epoca della realizzazione della passeggiata di Pietra Ligure sarebbe costata la metà (notare che la giunta di allora è la stessa di oggi, con in più il vicesindaco di allora che ora è Sindaco)".