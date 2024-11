Finale, sulla frana lungo la Sp490 a Ca' del Moro arrivano le reti paramassi

E' stata riaperta a senso unico alternato regolato dal semaforo la Sp490 all'altezza di Ca' del Moro, nel tratto ricadente nel territorio comunale di Finale, la Sp490.

La chiusura completa della strada, scattata stamani alle 8:30, è servita agli operai della ditta incaricata dalla Provincia di Savona (ente gestore dell'arteria, ndr) per posizionare la rete paramassi per la messa in sicurezza del versante in corrispondenza della frana verificatasi alla progressiva Km. 38+300 a seguito delle piogge dello scorso 16 ottobre.

I lavori per la sistemazione definitiva dello smottamento dovrebbero terminare, secondo quanto riportato dagli atti di Palazzo Nervi, intorno al 20 di dicembre.