Savona: stazione di posta in via De Amicis, il Comune approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica

Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica della Stazione di posta di via De Amicis, che permetterà di realizzare una serie di servizi negli spazi sopra alla mensa della Caritas a Savona.

Con questo passaggio della giunta prosegue l'iter che permetterà di arrivare all'assegnazione dei lavori per la realizzazione di una stazione di posta/centro servizi nell'edificio di via De Amicis di proprietà del Comune, in particolare nella parte superiore che attualmente ospita alcune associazioni.

Il progetto, da 1.090.000 euro e finanziato con risorse del Pnrr, è dedicato in particolare alle persone senza fissa dimora e prevede di realizzare una stazione di posta-centro servizi a Savona, nell’edificio di via De Amicis che attualmente ospita la mensa.

Qui si prevede la realizzazione di docce, armadietti, la dotazione di un servizio medico, un fermo posta e interventi di “housing first” anche per le persone dimesse dall’ospedale che possono beneficiare delle prestazioni del Progetto Meglio a Casa.