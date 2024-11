La comunità di Dego è chiamata a un importante evento di solidarietà: un apericena aperto a tutti, in programma venerdì 8 novembre alle ore 20 presso il salone della pro loco.

L'iniziativa mira a raccogliere fondi per le attività locali colpite dall’alluvione che ha devastato la zona.

Sarà un'opportunità non solo per gustare piatti e bevande tipiche del territorio, ma anche per mostrare sostegno e vicinanza a chi sta affrontando momenti difficili. Ingresso libero ad offerta.