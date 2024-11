Vaccino anti bronchiolite, Pastorino (LC): "Assurda l'assenza di informazioni a riguardo: Regione Liguria agisca subito"

“Nonostante gli annunci precedenti da parte della Regione Liguria riguardanti l’imminente disponibilità del vaccino contro il Virus Respiratorio Sinciziale (RSV), è profondamente preoccupante che non siano ancora state fornite informazioni chiare su data e modalità di inizio della campagna di immunizzazione per le bambine e i bambini della nostra regione. Al momento, le famiglie liguri, medici, pediatri e professionisti sanitari sono lasciati in uno stato di incertezza e preoccupazione, una condizione inaccettabile quando la salute delle più piccole e dei più piccoli è in gioco”.

Lo dichiara il consigliere regionale Gianni Pastorino che già lo scorso 17 ottobre aveva denunciato le difficoltà del sistema vaccinale ligure. “Mentre altre regioni italiane, come l'Emilia-Romagna e il Piemonte, hanno già avviato le campagne di vaccinazione, annunciando con precisione le date e le modalità di somministrazione del vaccino - spiega - in Liguria ci troviamo ancora a chiederci quando e come i nostri bambini potranno essere protetti da questo virus altamente contagioso, che è una delle principali cause di bronchiolite nei neonati e nelle neonate”.

“Questa mancanza di preparazione e trasparenza non è solo una questione di logistica o di comunicazione; è una questione di priorità delle politiche sanitarie che devono tutelare prima di tutto i più vulnerabili. Rinnovo quindi la mia preoccupazione e sollecito la Regione Liguria a fornire immediatamente un piano dettagliato e delle date certe per l’avvio di questa campagna vaccinale - continua Pastorino -. Come rappresentante delle cittadine e dei cittadini liguri, insisterò affinché il governo regionale risolva questa problematica con l'urgenza che merita. È fondamentale che la Regione agisca con la stessa solerzia dimostrata da altre regioni italiane per garantire la salute e la sicurezza dei nostri bambini e bambine”.

“Potrebbe sembrare che chi deteneva l'assessorato alla Sanità fosse più concentrato sulla recente campagna elettorale piuttosto che sul benessere delle cittadine e dei cittadini. Rinnovo quindi la mia preoccupazione e sollecito la Regione Liguria a fornire immediatamente un piano dettagliato e delle date certe per l’avvio di questa campagna vaccinale” conclude il consigliere regionale di Linea Condivisa.