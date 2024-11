Camper parcheggiati in strada ad Albenga, il sindaco: “Non è vietato, ma facciamo lavorare i campeggi”

Albenga, così come altre località della riviera, lo scorso weekend, complice il ponte di Ognissanti e il clima favorevole, è stata presa d’assalto dai turisti e dai camperisti che hanno parcheggiato sul lungomare e nelle vie limitrofe sollevando diverse segnalazioni da parte di cittadini e residenti.

A chiarire le normative in vigore l’assessore Mauro Vannucci che spiega: “I camper sono veicoli a tutti gli effetti e sono considerati tali anche dal codice della strada, pertanto, possono sostare nei parcheggi. Quello che non si può fare è stabilizzare il camper come avviene invece spesso nelle apposite aree dedicate ai camper con piedini di stazionamento o altri metodi simili”.

“Se da una parte sono comprensibili le segnalazioni dei residenti, d’altro canto, come specificato dall’assessore Vannucci, la normativa vigente non vieta la sosta ai camper – aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis -. Albenga, tuttavia, ha moltissimi campeggi attrezzati e con servizi di altissima qualità che potrebbero essere sfruttati da chi decide di raggiungere la nostra città approfittando del clima ancora semi-estivo che ci sta permettendo di allungare la stagione turistica”.

“Albenga è cresciuta moltissimo ed è diventata nel corso degli anni sempre più attrattiva – prosegue il primo cittadino -. Permette di coniugare l’attività balneare con le visite culturali e l’enogastronomia offrendo diverse opportunità e riuscendo ad accontentare diverse categorie di turisti e visitatori. Questo credo stia diventando sempre più un fiore all’occhiello per la nostra città che non è più solo agricola ma è anche turistica. Se ciò può provocare qualche disagio, non possiamo dimenticare però la crescita anche economica che abbiamo avuto in questi anni il che genera un circolo virtuoso che non vogliamo arrestare”.

“È nelle nostre intenzioni continuare ed anzi potenziare il dialogo con le attività commerciali e le strutture ricettive, tra questi i campeggi, per valutare con loro la possibilità di prevedere forme di pubblicità delle loro realtà e servizi con eventuali particolari offerte, specie fuori stagione per incentivare i camperisti a rivolgersi a queste strutture privilegiandole rispetto alla sosta per strada”, conclude Tomatis.