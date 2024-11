"Autori a Palazzo", tre incontri a Borghetto

"Autori a Palazzo", tre autori locali presentano i loro libri nella nuova rassegna organizzata dal Comune di Borghetto S. Spirito, Città che legge 2024. Valorizzare gli autori locali e le storie che provengono dal territorio è l’obiettivo con cui il Comune ha organizzato la nuova rassegna Autori a Palazzo, in programma nel mese di Novembre, nella sala di Palazzo Elena Pietracaprina, in Piazza Libertà, alle 21.00.

Martedì 5 novembre primo appuntamento della Rassegna con Rossano Rossella che presenterà il suo romanzo “Le ali infrante di una farfalla morente” – Ikonos Editore, un’avvincente narrazione che esplora la fragilità umana, la ricerca della verità e la possibilità di rinascita. Introduce il giornalista e scrittore Luca Berto

Uno sguardo penetrante su una Savona sconvolta da un efferato assassino. Thomas, un giovane artista di strada, affronta il suicidio di Greta, sua fidanzata e si immerge in una spirale di depressione. Mentre un assassino colpisce, facendo emergere segreti che la defunta Greta aveva custodito gelosamente, Thomas si lancia in una ricerca della verità sulle morti dei suoi amici Lavinia e Giulio. In un contesto di esistenze drammatiche, solo Thomas trova la forza di affrontare la crudele realtà, aprendo la strada alla redenzione.

Rossano Rossella nasce ad Albenga nel 1971 e, dopo aver vissuto per anni a Borghetto Santo Spirito, si trasferisce a Savona. Appassionato d’arte e di scrittura sin dall’adolescenza, presenta un thriller carico di suspense.

Nel secondo appuntamento, Martedì 19 novembre, Davide Nardulli, presenterà il suo libro “L’universo dentro” –Accogli l’infinito offerto dall’Universo. Guida spirituale per donare e rinnovare prospettive su esperienze già vissute. Illustrazioni artistiche di Manuel Zingaro.

Terzo ed ultimo appuntamento della Rassegna, Martedì 26 novembre con l’autrice Filomena Pistone che presenterà “Resilienza” – Infuga edizioni, un romanzo ricco di suspense e tensione narrativa, di personaggi diversi e variegati, dove il riscatto e la forza vincono sulla violenza e i soprusi, la resilienza appunto.

“Con la rassegna “Autori a Palazzo” dedichiamo il mese di novembre alla promozione di Autori locali, che attraverso i propri libri contribuiscono a valorizzare il patrimonio sociale e culturale dei nostri territori, ricchissimi di persone appassionate alla lettura e alla scrittura”, commenta l'assessore alla Cultura Carolina Bongiorni.