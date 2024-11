La Savona Half Marathon compie i suoi primi 10 anni: appuntamento il 24 novembre

Si può già dire che sarà un’edizione eccezionale, quella del 24 novembre. La Savona Half Marathon compie i suoi primi 10 anni e si prospetta già un’edizione monstre, per la quale è in previsione anche l’arrivo di corridori stranieri molto qualificati. Una sfida attesissima anche per il percorso di gara, disegnato attraverso un giro unico che da Savona porta ad Albissola Marina, Albisola Superiore, Vado Ligure e ritorno nel capoluogo.

Insieme alla mezza, ci sarà anche la Ten 10K, non competitiva, che prevede il suo giro di boa in anticipo rispetto al passaggio a Vado Ligure. Le due gare si svolgeranno la domenica, mentre al sabato è prevista la Family Run di 4 km con partenza alle 15:30 da Piazza Sisto IV e alla quale potranno partecipare anche i cani. Le due prove agonistiche, entrambe inserite nel calendario nazionale Fidal, scatteranno invece da Via Paleocapa.

Il 24 novembre ci sarà anche la caccia al record della corsa, in possesso degli etiopi Jena Sintayehu Dinksa, vincitore lo scorso anno in 1h03’33” e di Addisalem Belay Tegegn, prima nel 2022. Verranno premiati nell’occasione i primi 5 assoluti di entrambe le gare, subito dopo la conclusione della corsa mentre i primi 3 di ogni categoria riceveranno il proprio riconoscimento presso la cerimonia ufficiale all’Expo della gara sito nella palestra “S.Pertini”. Le iscrizioni chiuderanno il 21 novembre. Sul sito della manifestazione c’è l’elenco degli hotel convenzionati per prenotare a poco prezzo. Una motivazione in più per esserci in una delle ultime grandi classiche della stagione.

Per informazioni: Podistica Savonese, https://www.savonahalfmarathon.it/