Scuola di parapendio: Open Day gratuiti con l'Aero Club Biella, si parte il 12 aprile.

L’Aero Club Biella - Sezione VDS (Volo Libero) apre ufficialmente le iscrizioni al nuovo Corso di Parapendio 2025, rivolto a chi sogna di volare e vivere la montagna anche dall’alto.

A partire da sabato 12 aprile, prenderà il via una serie di Open Day gratuiti, con prove pratiche pensate per avvicinare aspiranti piloti al mondo del volo libero. Le giornate si terranno ogni weekend, da aprile a luglio, e saranno propedeutiche all’inizio ufficiale del corso, previsto per settembre 2025.

Una novità assoluta di quest'anno è l’inserimento nel percorso formativo di un modulo dedicato all’H&F – Hike & Fly, la disciplina che unisce il trekking al parapendio. I partecipanti raggiungeranno a piedi le zone di decollo, coniugando la passione per l’alpinismo e la libertà del volo. Una proposta che si rivolge in particolare a chi ama la montagna e desidera viverla in tutte le sue prospettive.

Per conoscere il calendario dettagliato degli Open Day e ricevere informazioni sul Corso 2025, è possibile contattare la segreteria dell’Aero Club Biella ai seguenti recapiti:

Tel/Fax : +39 015 21167

: +39 015 21167 E-mail : aecbiella@aecbiella.com

: aecbiella@aecbiella.com Sito: www.aeroclubbiella.com

Oppure rivolgersi direttamente al gruppo istruttori: