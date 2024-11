Savona, per Piazza delle Nazioni più illuminazione e spunta l'ipotesi del controllo di vicinato

Con l'attivazione della nuova area fitness di piazza delle Nazioni, nella parte di via Leopardi, c'è anche l'esigenza da parte dei residenti e non di poter usufruire di quegli spazi senza dover fare i conti con sbandati che frequentano quella zona e vi bivaccano (la nuova area fitness sarà inaugurata sabato 9 alle 11,30).

Di questo si è parlato ieri in Comune in un incontro tra gli abitanti del quartiere, l'assessore Barbara Pasquali e il comandante della polizia municipale Igor Aloi.

Tra gli impegni del Comune per una migliore visibilità del quartiere c'è quello di potenziare l'illuminazione in quelle zone in cui resta più debole, grazie finalmente all'attivazione del progetto Elena; il passaggio della municipale, che già presta servizio dall'altro lato di Piazza delle Nazioni, e una collaborazione tra residenti e Comune con soluzioni che non escludono il controllo di vicinato.

Si tratta di uno strumento che prevede che un residente, con il ruolo di referente, si faccia portavoce per il quartiere presso le forze dell'ordine di problematiche del quartiere relative alla sicurezza, segnalandole.

"E' stato un incontro proficuo - spiega l'assessore Pasquali - lavoreremo per potenziare i punti luce, sistemare il verde in modo che non ci siano zone nascoste e aumentare i presidi di sicurezza. Come possibile forma di collaborazione tra residenti e Comune è emersa anche l'ipotesi del controllo di vicinato e da parte nostra non c'è nessuna preclusione".