Albenga, tutto pronto per il Rally Giro dai Monti Savonesi Storico

Si sono da poco chiuse le iscrizioni alla sesta edizione del Giro dei Monti Savonesi Storico e della regolarità a media "Sport Infinity", in programma ad Albenga da sabato 9 a domenica 10 novembre. In attesa dell'approvazione degli elenchi da parte della Commissione Auto Storiche, la macchina organizzativa procede spedita con gli appuntamenti del pre-gara.

È noto il flusso di visitatori che animerà in quei giorni la città, supportando le attività locali con una spinta all'economia durante un periodo generalmente più tranquillo. Chi arriverà ad Albenga per il rally, avrà l'opportunità di scoprire le bellezze del centro storico della città, assaporare la cucina locale e magari visitare il nostro straordinario entroterra.

Il Rally Giro dei Monti Savonesi Storico è più di una semplice gara: è un evento che celebra la passione per le auto storiche, promuove il turismo locale e rafforza il legame tra la comunità e i visitatori.

Albenga si prepara a diventare il fulcro della manifestazione sin dalla prima mattinata di sabato prossimo con le operazioni delle verifiche sportive ospitate dal Ristorante Manè a cui faranno seguito le tecniche presso l'ex mercato ortofrutticolo in Piazza Corridoni.

Alle 15.31 sarà dato il via alla prima vettura che muoverà verso il primo dei due passaggi sulla prova "Onzo - Vendone" lunga 10,450 chilometri; dopo la ripetizione della stessa, la prima frazione terminerà alle 20.

Alle 7.30 di domenica 10 si riparte per la corposa seconda giornata in cui sono previsti i tre passaggi sulla "Caso" di 10,050 chilometri e "Testico" lunga 6,150; dopo ogni tornata si terrà un riordino in Piazza del Popolo la quale, dalle 15.34, ospiterà la fase finale dell'arrivo e cerimonia delle premiazioni.