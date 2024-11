Primo giorno di lavoro per Marco Bucci nei nuovi uffici in Regione

Primo giorno di lavoro in Piazza De Ferrari per il nuovo presidente della Regione Liguria Marco Bucci, dopo la proclamazione da parte della Corte d’Appello di Genova.

Marco Bucci ha varcato il portone del palazzo della Regione alle 8 di questa mattina per preparare il suo ufficio ed essere quanto prima operativo.

“Le priorità da affrontare come presidente della Regione sono molte – ha dichiarato Bucci – per questo ho voluto, non appena ricevuta la notizia della proclamazione, recarmi immediatamente nel mio nuovo ufficio per cominciare a svolgere il lavoro per cui sono stato eletto dai cittadini”.