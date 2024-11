Novità ad Alassio: i Giardini di Villa della Pergola aperti in autunno e inverno!

Per la prima volta, i famosi giardini, premiati come "Il Parco più bello d’Italia", offriranno visite guidate anche nei mesi autunnali e invernali.

Durante queste stagioni, i Giardini si vestiranno di colori caldi e suggestivi, con fioriture e una collezione di agrumi che abbelliranno i vialetti. Un’area esclusiva, solitamente chiusa al pubblico, permetterà di gustare l'atmosfera intima e il fascino autunnale. In particolare, in questi giorni è in fiore la Tetrapanax Papyrifer, una pianta esotica con grandi foglie e fiori bianchi che attirano insetti impollinatori, arricchendo la biodiversità del parco.

ph: Matteo Carassale

Ogni visita sarà unica, poiché il Parco cambia continuamente, sorprendendo con colori e profumi nuovi. È anche possibile avvistare fauna come scoiattoli, barbagianni e pettirossi durante il percorso.

Le visite guidate si svolgeranno fino alla fine di gennaio. A febbraio il parco sarà accessibile solo a gruppi e scuole. I biglietti possono essere acquistati sul sito ufficiale, dove si trovano anche informazioni su orari e disponibilità: giardinidivilladellapergola.com. I residenti di Alassio e Albenga possono beneficiare di tariffe ridotte.

Una novità inedita che arriva nell’anno di un anniversario importante: il 2024 è infatti il diciottesimo anno dal salvataggio di Villa della Pergola da una potenziale speculazione edilizia che avrebbe potuto cancellare la storia di questo luogo incantato.

Il “folle” gesto d'amore messo in atto dalla proprietà nel 2006 ha permesso di preservare questo tesoro naturale e culturale riscrivendone il destino e dandogli nuova vita. Una storia di resistenza e resilienza, in cui il genius loci ha sconfitto il cemento e la distruzione. Visitare i Giardini non vuol dire solo scoprire un parco botanico incastonato in uno dei luoghi più suggestivi della Liguria, ma rappresenta l’esperienza unica di partecipare a un sogno diventato realtà.

Grazie alla loro fama internazionale, i Giardini rappresentano oggi uno dei simboli della città di Alassio e della Liguria: considerati una meta imperdibile, integrano l’offerta turistica del territorio, contribuendo a rendere la città sempre più emblema di destinazione green per gli appassionati di botanica.



