Treni, il 9 e 10 novembre circolazione sospesa tra Genova Sestri Ponente e Cogoleto per interventi infrastrutturali

Modifiche alla circolazione dei treni del Regionale e Intercity per i lavori infrastrutturali di realizzazione del nuovo nodo di Genova in corso e la necessaria chiusura della linea ferroviaria tra Cogoleto e Genova Sestri Ponente dalle ore 16.00 di sabato 9 alle ore 24.00 didomenica 10 novembre.

I treni Intercity tra Ventimiglia/Savona e Milano, Torino o Roma e viceversa potranno essere effettuati con nuovo numero, subiranno variazioni di orario e non circoleranno tra Genova e Savona o Ventimiglia. Sarà attivo un servizio con bus.

I Treni del Regionale saranno interessati da cancellazioni totali o limitazioni di percorso tra Savona e Genova o tra Cogoleto e Genova.

In considerazione dei lavori che interesseranno anche la località di Genova Pegli i treni del Regionale provenienti da Savona/Ge Voltri e diretti verso Genova non effettueranno fermata nella stazione di Pegli a partire dalle ore 21 di venerdì 8 novembre alle ore 5.30 di lunedì 11 novembre. I canali di acquisto di Trenitalia sono in corso di aggiornamento.

