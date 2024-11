Pietra Ligure, donna investita in corso Italia: trasportata in codice rosso al Santa Corona

Intervento dei militi dell'emergenza sanitaria e dell'automedica per un investimento pedonale avvenuto, intorno alle 16.30, in corso Italia a Pietra Ligure.

Secondo le prime informazioni, ad essere investita sarebbe stata una donna di 73 anni, vittima di diversi traumi. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Bianca di Borgio, l'automedica e la Polizia Locale.

La donna è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Santa Corona. Secondo quanto riferito, non sarebbe in pericolo di vita.