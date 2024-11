Albissola, all’Osteria La Pescheria degli Artisti fervono i preparativi per la cena speciale con lo chef Luca Pappagallo

Cresce l’attesa per la cena esclusiva con il celebre chef, noto per la sua passione per la gastronomia e la sua abilità nel trasmettere l'amore per il buon cibo attraverso le sue ricette e racconti.

Durante la serata, sarà possibile assaporare deliziosi piatti preparati dallo chef Mauro Granone, ispirati al libro "La nostra cucina di casa. Oltre 100 golose ricette per riscoprire il gusto italiano di mettersi a tavola".

L'evento avrà luogo presso l’Osteria La Pescheria Artisti, situata sul lungomare di Albissola, in corso Baldovino Bigliati, 82r, una cornice ideale per una serata all'insegna della buona cucina e della convivialità.

La serata con la presenza dello chef Pappagallo sarà condotta dal giornalista Claudio Porchia.

La cena presenterà un menù esclusivo, pensato per soddisfare i palati più raffinati, con piatti realizzati con ingredienti freschi e di alta qualità, tra cui la celebre Zucca di Rocchetta di Cengio.

Questo il menù:

• Antipasto misto: Frittelle di baccalà, Acciuga ripiena e Brandacujun

• Risotto alla zucca di Rocchetta con fonduta di Toma, Tartufo nero basso Piemonte e crumble di amaretto di Sasssello

• Trofie di farina di castagne fatte a mano con pesto arricchito

• Dolce semifreddo di amaretto di Sassello e chinotto di Savona

costo a persona 30€ bevande escluse

Prenotazioni al numero 3468310930