Prevenzione della criminalità ai danni di banche e clientela: firmato un protocollo d'intesa in Prefettura

Nella mattinata odierna è stato sottoscritto, presso la Prefettura di Savona, un protocollo d'intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela. Il documento, firmato dal Prefetto di Savona, Carlo De Rogatis, e dal coordinatore Ossif - Centro di ricerca Abi Sicurezza Anticrimine, Marco Iaconis, alla presenza dei vertici provinciali delle forze di polizia, rimarrà in vigore per i prossimi due anni, salvo successiva proroga.

Il protocollo prende le mosse dall’esigenza di una stretta sinergia tra Prefettura, banche e Forze di Polizia, volta al rafforzamento dei sistemi di prevenzione e repressione dei reati, al fine di accrescere il livello di sicurezza, sia reale che percepita dalla comunità locale.

Accanto alle misure relative all'adeguamento e al miglioramento dei dispositivi di difesa passiva a tutela delle filiali e rivolte alle attività di formazione per tutelare l'incolumità del personale dipendente degli istituti di credito, si prevede anche l'attivazione di azioni di contrasto agli attacchi multivettoriali realizzati con le tecniche del cyber physical security.

Vengono inoltre introdotte una serie di iniziative volte a implementare la sicurezza degli utenti e a prevenire atti vandalici e truffe, specie ai danni della popolazione di età avanzata.