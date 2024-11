Rivotril: l'«eroina dei poveri» arriva nelle piazze dello spaccio

C'è preoccupazione per la diffusione del Rivotril anche nel Savonese, lo psicofarmaco (acquistabile solo dietro prescrizione medica) che si sta ritagliando drammaticamente un posto fra i giovani consumatori di droghe pesanti, per chi non può permettersi una dose. L'accesso facile a questa sostanza e il costo irrisorio ne ha alimentato il commercio illegale. E diventa altamente pericoloso, sia per l’alterazione comportamentale sia per la possibilità di depressione respiratoria, se abbinato all'alcol.

Da tempo il Rivotril è diventato una nuova merce di scambio nelle piazze dello spaccio, specialmente nel centro storico di Genova e a Sampierdarena. Luoghi di rifornimento per diversi tossicodipendenti savonesi e dal quale poi le abitudini di consumo passano proprio nel Savonese.

Originariamente prescritto come ansiolitico e antiepilettico, il Rivotril contiene clonazepam, un principio attivo che possiede un effetto sedativo molto più intenso rispetto a quello del Valium, rendendolo altamente attrattivo tra i consumatori. A un prezzo di circa cinque euro a compressa, è facilmente accessibile anche per chi si trova in difficoltà economiche.

Il Rivotril, se combinato con l’alcol, può produrre effetti simili a quelli dell’eroina, aumentando il rischio di abuso. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli su questa sostanza, acquistabile legalmente solo in farmacia con prescrizione medica. Infatti, il Rivotril è incluso nella “Tabella 2” del Ministero della Salute, che regola la somministrazione di farmaci potenzialmente soggetti ad abuso.

Nei giorni recenti, durante un’operazione nel centro genovese, i carabinieri hanno arrestato un 62enne di origini algerine, trovato in possesso di 19 pastiglie di Rivotril nascoste, circa 50 grammi di cocaina, oltre a denaro contante e un’arma da taglio.

Queste sostanze nascono per contrastare l’ansia e devono essere somministrate per brevi periodi, anche per facilitare il sonno. Tuttavia, l’uso prolungato e sconsiderato comporta effetti deleteri per la salute mentale e fisica. L’abuso di Rivotril si aggrava ulteriormente quando viene assunto insieme a sostanze come alcol o cocaina, intensificando i danni e i pericoli per i consumatori.