"Il caso Pertini", due approfondimenti aperti al pubblico (FOTO)

Andrà in scena sabato 9 novembre, al Teatro Chiabrera di Savona, la nuova produzione del Teatro dell’Opera Giocosa, Il caso Pertini, atto unico di Giovanni D’Aquila su testo di Emanuela E. Abbadessa, ispirato al processo di Savona.

L’opera, della quale sono in corso le anteprime mattutine dedicate alle scuole di Savona e provincia che vedono la partecipazione di oltre 600 allievi, è stata oggetto di due approfondimenti aperti al pubblico cittadino.

Il primo, si è tenuto nella Sala Stella Maris e organizzato dall’Associazione Rossini in collaborazione con l’Opera Giocosa, ha avuto come relatori Giuseppe Milazzo che ha trattato dall’argomento dal punto di vista storico, ricostruendo i fatti che portarono Sandro Pertini a proporre l’espatrio di Filippo Turati via mare, da Savona, e Andrea Scella, ordinario di Diritto Processuale Penale all’Università di Udine. Scella ha approfondito i fatti dal punto di vista giuridico, ribadendo l’importanza della magistratura libera.

Il secondo approfondimento, di natura schiettamente musicale, tenutosi il 7 pomeriggio nel foyer del Teatro Chiabrera, ha dato voce agli autori dell’opera e ai suoi interpreti: Manuela Custer (Barbara Barclay Carter), Matteo Mezzaro (Carlo Rosselli), Michele Patti (Sandro Pertini) e Raffaele Barca (Il Giudice).

Il caso Pertini, per la regia di Elisabetta Courir, con un linguaggio inscritto nel solco della tradizione, è uno spettacolo moderno in cui l’allestimento si sposa con una concezione drammaturgico-musicale nuova.

E’disponibile il libretto dell’opera realizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore Mazzini Da Vinci in merito al progetto PCTO per le classi 5D,5C indirizzo grafico e le classi 4Asc e 4Aoo.

La biglietteria è attiva presso il Teatro Chiabrera con orario 10.00/12.00 –16.00/18.30Sabato 9/11 dalle 16 a inizio spettacolo 019/801155- 366-6726682.

Prezzi da €. 25 a €.10.

TICKET WEB - www.operagiocosa.it

http://www.operagiocosa.it/