Savona, da lunedì 18 novembre il terzo corso "Diamo vita alle nostre chiese"

In collaborazione con il Servizio per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Savona-Noli, l'Associazione Amici del Patrimonio Ecclesiastico promuove la terza edizione del corso "Diamo vita alle nostre chiese" per la formazione di volontari assistenti alla guardiania e all'accoglienza dei visitatori (anche in lingua straniera) nel Complesso Monumentale della Cattedrale e Cappella Sistina. L'iniziativa si rivolge a chi è appassionato d’arte, ha desiderio di trasmettere e comunicare la bellezza o sia intenzionato a dedicare il proprio tempo libero, a turno nei fine settimana, per svolgere il servizio di accoglienza.

Le lezioni in aula si svolgeranno presso il Centro Diocesano Pastorale "Città dei Papi", in via dei Mille 4 (la sede è dotata di connessione Wi-Fi). La presentazione si terrà lunedì 18 novembre alle ore 17 presso la Curia Vescovile, in piazza Vescovado 13R, a cura di Paolo Pacini. Sarà possibile iscriversi in loco. La prima giornata di corso sarà martedì 19 novembre, dalle ore 15:30 alle 19: interverranno il vescovo Calogero Marino su "Il compito del volontario nell’ambito della Bellezza" e il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Genova su "Disposizioni di legge sul patrimonio culturale e accorgimenti per la sicurezza".

Dalla seconda giornata in poi, le lezioni si svolgeranno in orario 15-19. Mercoledì 20 novembre si parlerà de "La Cappella Roveresca di Savona" con Mauro Costa e "L’appartamento di papa Pio VII durante la prigionia" con Aldina Rapetto, entrambi degli Amici del Patrimonio Ecclesiastico. Martedì 26 novembre, ancora Paolo Pacini tratterà de "I tesori medioevali e del Rinascimento della Cattedrale", mentre Patrizia Valsecchi, anch'ella dell'associazione, ci farà scoprire "Il coro ligneo rinascimentale della Cattedrale".

Mercoledì 27 novembre si affronteranno "L'architettura nel Complesso Monumentale della Cattedrale" con l'architetto Marco Ricchebono e "Il crocifisso marmoreo della Cattedrale di Savona" con Silvia Sogno, storica dell'arte e docente al Liceo Chiabrera Martini. Martedì 3 dicembre, la lezione sarà su "Il patrimonio organario del Complesso Monumentale della Cattedrale di Savona" da Paolo Venturino, organista e direttore della Cappella Musicale della Cattedrale, e "Un percorso di arte e storia per la Cattedrale di Savona" ancora con la professoressa Sogno.

La sesta e ultima giornata, mercoledì 4 dicembre, ci si sposterà presso il laboratorio del restauratore Antonio Silvestri, in piazza Santa Maria in Via Lata, nel quartiere Carignano, a Genova, per conoscere "Statue lignee e dipinti: approccio tecnico ai materiali e descrizione delle cause di degrado e interventi di recupero".

Gli interessati al corso devono presentare domanda di iscrizione all'Associazione Amici del Patrimonio Ecclesiastico, presso la Diocesi di Savona-Noli, in piazza Vescovado 13R. Per informazioni, occorre contattare il numero di telefono 0198389635, da lunedì a venerdì, dalle ore 9:30 alle 12:30, o scrivere all'indirizzo di posta elettronica paop@libero.it.