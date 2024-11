Alberi pericolanti dopo l'incendio di Bastia del 2022, mozione della minoranza: "Vanno rimossi"

“A causa dell’incendio che ha colpito, tra l'altro, le aree tra la Città di Albenga ed il Comune di Arnasco nell’agosto 2022, molte alberature risultano tutt’oggi pericolanti sul ciclo stradale”.

Lo ricordano i consiglieri della Lista Civica a sostegno del candidato Podio, il capogruppo Guido Lugani e la consigliera Marina Casa, che hanno presentato una mozione da discutere nel prossimo Consiglio Comunale per la situazione verificatasi nelle regioni Marixe, Pertusi ed Arveglio.

“Visto che già molte volte la Protezione Civile ed i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per tagliare gli alberi che si sono abbattuti sul sedime stradale, rileviamo una certa urgenza dopo più di due anni dall’avvenimento” affermano i due esponenti dell'opposizione.

Che quindi aggiungono: “Chiediamo per cui all’amministrazione di impegnarsi per far si che tali alberature non siano più un pericolo per i cittadini che con i mezzi si spostano giornalmente nella direttrice Albenga/Arnasco/Vendone/Onzo e viceversa, e di ripristinare inoltre il decoro nel tragitto per quanto di competenza della Città di Albenga”.