Sampdoria ko a Pisa, blucerchiati subito a Bogliasco per fare quadrato. Sottil: "Dispiace per i tifosi, dobbiamo essere responsabili e interrompere subito questo trend negativo"

È stato un sabato di campionato da dimenticare per la Sampdoria, sconfitta nettamente in casa della capolista Pisa, vittoriosa con un 3-0 che non ammette repliche.



Un risultato pesante, frutto di una prestazione in cui è emersa la difficoltà dei blucerchiati di esprimere un gioco fluido e organizzato, ma basato solo su folate scaturite da reazioni nervose e poco lucide: "Mi dispiace in primis per i tifosi venuti fino a Pisa, volevamo fare una partita differente che secondo me, sotto certi aspetti, è venuta comunque fuori. Nel primo tempo siamo stati padroni del campo prendendo un gol assolutamente evitabile. Non sto qua a dire che sia andato tutto bene perché non sarei onesto, ma la squadra non meritava di andare in svantaggio per quello che ha prodotto. Nella ripresa i ragazzi sono partiti bene, poi abbiamo subito un gol su una nostra respinta non difendendo in modo corretto: si è provato a rimanere in partita inserendo tutto il potenziale offensivo a disposizione, ma è andata male. Sicuramente ci sarà tanto da migliorare e da rivedere perché questo trend va subito interrotto".



Niente domenica di riposo per la squadra, attesa questa mattina a Bogliasco per fare quadrato dopo le due sconfitte consecutive con Brescia e Pisa e per pianificare il lavoro in vista della sosta: "Era stato definito un certo tipo di programma, ma bisogna prendere atto del momento ed essere responsabili, nel rispetto di noi, di quello che rappresentiamo e della gente. Quindi si torna a casa, ci si confronta domani (oggi ndr) e si vedrà cosa fare, senza prendere il tutto come una punizione".



Da monitorare le condizioni di Coda, uscito a metà primo tempo per un problema di natura muscolare, problema che acuisce le difficoltà del reparto offensivo blucerchiato, ormai a secco da quattro partite consecutive.