Vado, mezzo pesante incastrato in via Battisti: soccorsi all'opera (FOTO)

Intervento di Vigili del fuoco e Polizia locale nel pomeriggio odierno, intorno alle 16, in via Cesare Battisti a Vado Ligure, per disincastrare un mezzo pesante che aveva sbagliato strada occupando completamente la carreggiata e bloccando così il transito agli altri mezzi.

Il mezzo, di targa rumena, stava percorrendo la strada di scorrimento veloce quando, probabilmente seguendo le istruzioni di un navigatore, ha svoltato all'altezza del bivio verso la Vada Sabatia.

Arrivato al punto limite dove gli era consentito il transito, probabilmente trovandosi in difficoltà nel compiere la manovra per evitare il divieto di proseguire, ha continuato la sua marcia, rimanendo bloccato.