Pietra, il Teatro Moretti lancia la nuova stagione teatrale: 6 spettacoli, grandi protagonisti per un cartellona da grande città

Il Teatro Comunale Guido Moretti di Pietra Ligure lancia la nuova stagione teatrale con l’atteso cartellone che, anche quest’anno, prende forma con un articolato ed entusiasmante viaggio tra il desiderio di “leggerezza” e la voglia di immergersi nella cultura.

Dopo il successo delle passate stagioni teatrali e della seconda edizione del cabaret in piazza estivo “Moretti Off”, che hanno fatto registrare il sold out per tutti gli spettacoli in programmazione, ancora una volta Pietra Ligure conferma la propria vocazione ai grandi eventi culturali oltre che turistici, che contribuiscono a dare al paese un’immagine dinamica, intraprendente ed attrattiva.

Paolo Conticini e Enzo Iacchetti, Francesco Pannofino, Mogol e Gianmarco Carroccia, Mauro Repetto degli 883, Francesco Cicchella, Perfetti sconosciuti: 6 spettacoli (con Conticini e Iacchetti che raddoppiano la serata) e 8 grandi nomi del teatro, dello spettacolo e della cultura per una programmazione che anche per il 2025 punta ad essere riferimento assoluto per gli spettacoli teatrali per un vasto territorio che va ben oltre i confini del comprensorio pietrese.

One man show, cabaret, teatro canzone, cultura, divertimento, musical: sono questi gli ingredienti di una stagione all’insegna delle novità e della qualità, che ancora una volta unisce tradizione e innovazione e che propone un frizzante bilanciamento tra le diverse proposte che da gennaio ad aprile si alterneranno sul palco del teatro cittadino.

Ad inaugurare la rassegna, con una doppia serata, saranno sabato 11 e domenica 12 gennaio Paolo Conticini e Enzo Iacchetti con il musical “Tootsie”. Si prosegue venerdì 24 gennaio con lo show di Mauro Repetto degli 883 e il suo “Alla ricerca dell’Uomo Ragno”, martedì 11 febbraio con Francesco Pannofino protagonista della commedia “Chi è io?” e domenica 16 marzo con “Perfetti sconosciuti”, la commedia firmata da Paolo Genovese. Lunedì 7 aprile sarà la volta dell’esilarante one man show di Francesco Cicchella “Tante belle cose”, per finire domenica 27 aprile con il live “Emozioni” di Mogol e Gianmarco Carroccia dedicato a Lucio Battisti.

I biglietti per gli spettacoli saranno acquistabili:

- da martedì 19 novembre a venerdì 22 novembre, solo prelazioni per possessori abbonamenti 2024 (con mantenimento posto assegnato per la passata stagione)

- da martedì 26 novembre a venerdì 29 novembre, solo nuovi abbonamenti

- da martedì 3 dicembre, biglietti singoli spettacoli

online sul sito www.teatromorettipietra.it e attraverso i canali www.ciaotickets.com o direttamente presso la biglietteria dell’Ufficio Cultura del Comune di Pietra Ligure (piazza Martiri della Libertà 30), dalle ore 10,00 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

Informazioni: Ufficio Cultura del Comune di Pietra Ligure, (tel. 019.62931344/348, cultura@comunepietraligure.it )

“Sono davvero molti i personaggi celebri che hanno calcato il palco del Moretti in questi anni, tutti tra i protagonisti assoluti del panorama teatrale e dello spettacolo a livello nazionale: Alessandro Siani, Luca Argentero, Geppi Cucciari, Vanessa Incontrada, Ale e Franz, Maurizio Lastrico, Paolo Ruffini Chiara Francini, Rocco Papaleo, Drusilla Foer, Katia Follesa, Vittorio Sgarbi solo per citarne alcuni. E anche la stagione 2025 conferma la presenza di nomi e volti di assoluto prestigio. Vedere ancora una volta il nome del Teatro Moretti affiancato ai principali teatri italiani di Roma, Milano, Torino è per noi sempre di più motivo di grande orgoglio – esordisce l’assessore al turismo e alla cultura Daniele Rembado – Ringraziamo gli artisti, tutti tra i nomi più importanti del panorama nazionale, per aver capito l’importanza di portare la cultura anche in realtà di provincia come la nostra e anche per aver compreso la determinazione della nostra amministrazione ad alzare l’asticella dell’offerta culturale, oltre che turistica, sempre più orientata alla qualità ed alle eccellenze. Un segnale importante che, grazie al grande lavoro e all’impegno di tutta la macchina comunale, conferma e posiziona il nostro teatro come punto di riferimento culturale del ponente ligure. E’ una sfida che vede la nostra amministrazione impegnata in prima linea nel continuare a costruire un percorso che si è proposto di dare al nostro teatro, cuore pulsante di Pietra Ligure, un ruolo di primaria importanza nella vita culturale, educativa e sociale della Riviera. Non solo un luogo di spettacolo ma anche un luogo di incontro e di riflessione sulle grandi tematiche dell’oggi; crediamo davvero di poter dire che il risultato è stato raggiunto!” conclude Rembado.

“Anche quest’anno il grande teatro torna a Pietra Ligure con una stagione di alto livello e grande qualità – commenta il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi – Con la stagione teatrale 2025 proponiamo alla città un altro programma di grande qualità, un cartellone di assoluto prestigio capace non solo di attrarre gli appassionati ma anche di incuriosire ed avvicinare nuovi spettatori. Sei serate e sei grandi nomi di primissimo livello che offriranno al pubblico non un semplice “prodotto” bensì una vera esperienza culturale e emotiva come solo nelle grandi città si può gustare. Una stagione che conferma e consolida la direzione intrapresa nello scorso mandato amministrativo e che stiamo portando avanti con sempre maggior impegno e determinazione anche in questo, convinti che la cultura sia l’elemento cardine su cui fondare la crescita sociale di una comunità e che puntare sulla cultura, investendo tempo, risorse e professionalità, significhi puntare sul futuro del nostro paese. L’invito è, quindi, quello di andare a teatro e di godersi, di nuovo, questa entusiasmante stagione, certi che anche quest’anno la risposta premierà le proposte messe in campo, con una scelta di continuità, fedeltà e di conferma degli abbonamenti. Buona stagione teatrale a tutti gli operatori, a tutti gli artisti e a tutti gli spettatori!” conclude il Sindaco.

Sabato 11 e domenica 12 gennaio

PAOLO CONTICINI E ENZO IACCHETTI

TOOTSIE

Tratto dal famoso film del 1982, "Tootsie" racconta la storia di Michael Dorsey, un bravo attore con un particolare talento… quello di non riuscire a mantenere un lavoro! Avvilito e disoccupato, Michael decide di fare un ultimo, disperato tentativo per realizzare i suoi sogni: si presenta a un provino per un Musical su Giulietta e Romeo travestito da donna con il nome di Dorothy Michaels e, dopo un'ottima performance, lo vince.

Venerdì 24 gennaio

ALLA RICERCA DELL’UOMO RAGNO

CON MAURO REPETTO

Spettacolo multimediale, musicale e comico, che ripercorre le tappe della storia degli 883 e condurrà il pubblico in un viaggio a ritroso nel tempo attraverso il racconto del gruppo con aneddoti e curiosità inedite sulla genesi dei loro maggiori successi. Attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale Mauro dialoga con sé stesso all’età di 20 anni e con il suo amico Max Pezzali di oggi e di ieri.

Martedì 11 febbraio

FRANCESCO PANNOFINO

CHI È IO?

Una commedia psicologica, psicosomatica, psichedelica, psicotropa che agisce su spettatori e personaggi, in modo realistico e visionario. Tre i piani narrativi: quello della realtà, quello metafisico e quello della finzione di uno show televisivo. “Chi è io?” si chiede Leo Mayer insieme alle persone che ama e che lo amano, in un tumulto di paure e passioni, mentre rivive il sogno della sua vita in un vortice di annegamento.

Domenica 16 marzo

PERFETTI SCONOSCIUTI

Una brillante commedia di Paolo Genovese sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere “perfetti sconosciuti”. Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata ed una segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle nostre sim. Cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare?

Lunedì 7 aprile

FRANCESCO CICCHELLA

TANTE BELLE COSE

Un one man show esilarante, nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia, come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri, e performances completamente inedite. La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane showman, per dare vita ad uno spettacolo ricco di emozioni e risate.

Domenica 27 aprile

MOGOL E GIANMARCO CARROCCIA

EMOZIONI

Mogol, autore di testi intramontabili, racconta Lucio Battisti a ventitré anni dalla sua scomparsa. Uno spettacolo emozionante e travolgente che ripropone questa vera e propria biografia musicale attraverso una performance di quasi due ore. L’interpretazione dei brani è affidata a Gianmarco Carroccia che non stravolge la versione originale del disco ma ne dà una cosiddetta “interpretazione perfetta”.