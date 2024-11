"Dalla Riviera con amore": a Ceriale il ricordo del turismo d'élite nel Ponente dalla Belle Époque alla prima metà del Novecento

Giovedì 14 novembre, a partire dalle ore 17, presso la Sala Polivalente "Fizzotti" di via Primo Maggio a Ceriale, si terrà un pomeriggio dedicato all’arte e alla storia, in compagnia della critica d’arte e specialista in beni storico-artistici Claudia Andreotta. Sarà un’occasione per esplorare la Liguria durante il periodo più affascinante della sua storia moderna: la Belle Époque.

Attraverso arte e architettura, verranno raccontate le vicende dei reali, dell’alta borghesia e di personaggi celebri, che arrivavano nella Riviera di Ponente su lussuosi treni da tutta Europa. Non si trattava di semplici vacanze, ma di lunghi soggiorni in località ritenute incantevoli.

Le bellezze del territorio, il clima e la vita rilassata venivano esaltate dai più grandi illustratori dell’epoca, rendendo queste zone una meta ambita fino agli anni ’50 del secolo scorso, sinonimo di vacanze di lusso per i nuovi idoli del cinema e della musica.

Durante l’incontro, si farà un "viaggio" tra ville lussuose, chiese, alberghi storici e case da gioco, curiosando nei bauli da viaggio dell’epoca per comprendere, anche attraverso l’evoluzione del gusto, i mutamenti sociali di quel tempo.

L’evento offrirà non solo un piacevole momento di svago, ma anche un’occasione culturale preziosa per approfondire la storia locale con il contributo di Claudia Andreotta.

Al termine, sarà offerto un buffet a cura de “Il Melograno” di Ceriale.

La Pro Loco e Unitre ringraziano il Comune di Ceriale, nella persona del sindaco e assessore alla Cultura, Marinella Fasano, la responsabile della Sala Fizzotti, Laura Camastra, e tutti i soci e volontari che contribuiscono all’organizzazione degli eventi.