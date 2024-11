Festival Internazionale di Musica di Savona, il 15 novembre concerto del Trio Concept

Venerdì 15 novembre, alle ore 21:00, presso la chiesa di Sant'Andrea, nell'ambito del Festival Internazionale di Musica di Savona, sarà di scena il Trio Concept, composto da Edoardo Grieco al violino, Francesco Massimino al violoncello e Lorenzo Nguyen al pianoforte; una formazione molto giovane proveniente dall'area torinese, ormai attivissima in tutta Europa.

Pur essendo italiano, il Trio Concept è in residenza all’associazione Pro Quartet di Parigi, che, come è noto, seleziona le giovani formazioni cameristiche più interessanti a livello europeo e le avvia a una carriera professionale di alto livello. E proprio Pro Quartet li ha scelti per la nostra rassegna.

Durante la serata proporranno un brano del giovane compositore Maurizio Azzan, commissionato da Pro Quartet ed eseguito in prima assoluta proprio in occasione del concerto di Savona. A seguire, due grandi classici della letteratura per il trio con pianoforte, di Schubert e Mendelssohn.

Il Trio Concept si è recentemente affermato come vincitore del Primo Premio al Schoenfeld International String Competition (2023) ad Harbin, in Cina; è stato inoltre recentemente nominato ECHO RISING STAR per la stagione 2025/2026, riconoscimento grazie al quale avrà l’opportunità di realizzare un tour di concerti in prestigiose sale, tra cui il Musikverein e il Konzerthaus di Vienna, la Philharmonie de Paris, l’Elbphilharmonie di Amburgo e il Concertgebouw di Amsterdam. Nel giugno 2023, avendo successo nelle finali alla Wigmore Hall di Londra, il Trio è stato nominato artista YCAT. In tutti questi casi, è stata la prima volta che un ensemble italiano ha ottenuto tali riconoscimenti.

Definito come “un trio molto giovane, ma già molto maturo nella ricerca di soluzioni interpretative raffinate” (rivista ARCHI), il Trio Concept è ensemble in residenza per ProQuartet a Parigi ed è stato recentemente selezionato come ensemble in residenza per il 31° Festival di Verbier.

Il Trio è coinvolto in un’intensa attività concertistica in Europa, Kuwait, Cina, Giappone e Cuba, esibendosi in prestigiosi luoghi come la Wigmore Hall di Londra, il Grand Theatre di Harbin, il Teatro Verdi di Trieste, il Teatro dal Verme e la Sala Verdi di Milano, l’Izumi Hall di Osaka e il Teatro La Fenice.

Il Trio Concept ha molto a cuore il coinvolgimento del pubblico, combinando concerti con momenti di dialogo, condividendo la bellezza della musica con i coetanei e le nuove generazioni.

Edoardo Grieco suona un violino “Carlo Antonio e Giovanni Testore” realizzato a Milano nel 1764 e Francesco Massimino suona un violoncello “Oro del Reno” di Gaetano Sgarabotto realizzato a Milano nel 1948.