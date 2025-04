Albenga celebra l’arte, in Piazza dei Leoni continuano le iniziative di UCAI

Proseguono con grande successo le iniziative artistiche organizzate dall’UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani) nella suggestiva cornice di Piazza dei Leoni. Il sodalizio, guidato dal noto violinista Giovanni Sardo, continuerà a offrire alla città momenti di cultura e bellezza.

Fino a domani (16 aprile, ndr) sarà possibile visitare la personale di Umberto Padovani, prorogata per qualche giorno per consentire a un numero ancora maggiore di visitatori di apprezzare le sue opere.

Non è tutto però. Domenica 2o aprile si inaugurerà la tradizionale collettiva di Pasqua dal titolo “Proclamate il vangelo ad ogni creatura”, che sarà aperta tutti i giorni dalle 15:30 alle 18:30 fino alla fine del mese e vedrà protagonisti nomi di rilievo come Marinella Azzoni, Sergio Fantoni, Giuseppe Ferrando, Marina Galbusera, Duilio Locoro, Giovanna Lupi, Renza Merlo, Umberto Padovani, Maria Fausta Pansera, Ines Sciutto, Isabella Simondo, Luisa Vincini e Marina Zarina.

"Sarà un’occasione unica - commenta Armando D’Amaro, critico d’arte e scrittore -. Le opere di una decina di artisti UCAI offriranno uno straordinario panorama di sensibilità e interpretazioni attraverso le quali questi artisti cattolici comunicano la propria fede."

Anche il presidente UCAI, Giovanni Sardo, invita tutti a non perdere l’appuntamento: "Siamo entusiasti di presentare anche quest’anno la collettiva di Pasqua, un evento che, siamo certi, riscuoterà grande successo, così come nelle edizioni precedenti. È un’occasione per riscoprire l’arte come espressione di fede e umanità".





Il calendario delle prossime mostre:

- 1-9 maggio: Personale di Gianni Gamba

- 20-25 maggio: Esposizione dei lavori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia Albenga 2

- 1-13 luglio: Personale di Marinella Azzoni

- 14-24 luglio: Personale di Giuseppe Ferrando

- 25 luglio-3 agosto: Mostra dei lavori degli allievi della Scuola d’Arte “Torchio e Pennello”

- 4-20 agosto: Mostra del Dopolavoro Ferroviario di Albenga

- 23-30 agosto: Personale di Sergio Fantoni

- 15-21 settembre: Personale di Don Mauro Marchiano

- 25 settembre-8 ottobre: Mostra allestita dalla Caritas