"Matchpoint: I campioni del tennis come fonte di ispirazione quotidiana", il nuovo saggio firmato Novelli e Giudice

"Matchpoint: I campioni del tennis come fonte di ispirazione quotidiana" pubblicato da Ultra è il nuovo saggio (in uscita il 15 novembre) firmato da Andrea Novelli e Andrea Giudice, due autori con esperienze profonde e complementari nel mondo della narrativa e dello sport. Questo libro esplora l’universo del tennis come metafora della vita, rivelando come le qualità dei grandi campioni possano diventare fonte d’ispirazione quotidiana per chiunque.

Il libro infatti esplora come le storie dei grandi del tennis siano vere e proprie lezioni di vita. Il volume analizza le carriere di trentuno campioni, da Roger Federer a Rafael Nadal e Serena Williams, rivelando come questi atleti abbiano superato sfide immense e trasformato momenti critici in turning point per il successo. Attraverso le loro esperienze, emerge una guida per il lettore che desidera applicare la determinazione, la disciplina e il problem-solving sportivi alla vita di tutti i giorni​.

Ogni capitolo è dedicato a un campione e a una virtù, come la resilienza e l’umiltà di Rafael Nadal, noto per la sua incredibile rimonta agli Australian Open 2022, o il percorso di crescita emotiva di Federer, che superò le sue impulsività per divenire simbolo di classe e dedizione​. Il libro non solo celebra le vittorie, ma scava anche nei momenti di sconforto, mostrando come gli ostacoli sul campo, dalle crisi di forma alla gestione dello stress, riflettano sfide quotidiane universali. I valori del tennis – disciplina, resilienza, rispetto per l’avversario, gestione dello stress e del fallimento – si rivelano in questo modo strumenti universali per affrontare le sfide quotidiane.

Andrea Novelli, scrittore di romanzi gialli e non solo, porta la sua capacità narrativa nel tracciare storie avvincenti, mentre Andrea Giudice, con la sua esperienza come coach internazionale di tennis e direttore dello Sporting Club di Vado Ligure, aggiunge un cruciale contributo tecnico e psicologico. "Matchpoint" non è solo un omaggio allo sport, ma un manuale per la vita, che invita il lettore a scoprire l’atleta che è in ognuno di noi.