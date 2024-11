Savona, torna la colletta alimentare: un'occasione per fare la differenza

Torna l'importante appuntamento con la Giornata della Colletta Alimentare, un'iniziativa nazionale organizzata dal Banco Alimentare per sostenere chi ne ha più bisogno.

In questa giornata speciale, la comunità è chiamata a partecipare con un gesto concreto di solidarietà, contribuendo alla raccolta di beni alimentari da destinare alle famiglie in difficoltà.Il Lions Club Savona Torretta parteciperà attivamente, come ogni anno, e vi aspetta presso il punto vendita Mercatò di Via Nizza 43 r, Savona. I soci del Lions Club saranno presenti sia la mattina che il pomeriggio per accogliere tutti coloro che desiderano donare e contribuire a questa importante iniziativa. Ogni gesto, piccolo o grande che sia, farà la differenza per chi si trova in una situazione di difficoltà.

"La Colletta Alimentare rappresenta un momento significativo per la nostra comunità. È un'occasione per dimostrare concretamente il nostro spirito di solidarietà e vicinanza a chi sta attraversando un periodo difficile. Vi invitiamo tutti a partecipare e a fare la vostra parte, perché ogni donazione conta!" - ha dichiarato la Presidente del Lions Club Savona Torretta, Rosella Scalone.

L'invito è rivolto a tutti: portate amici, familiari, colleghi e contribuite a fare la differenza. Partecipare è semplice: basterà recarsi presso il Mercatò di Via Nizza il 16 novembre e donare prodotti alimentari a lunga conservazione, come pasta, riso, olio, legumi in scatola e altri generi di prima necessità.

Per maggiori informazioni sull'iniziativa e su come partecipare, potete visitare il sito del Banco Alimentare o consultare la pagina del Lions Club Savona Torretta sui social media.

L'appuntamento è Sabato 16 novembre 2024Luogo: Mercatò, Via Nizza 43 r, Savona