Aurelia Bis, ancora botta e risposta tra la Lega e il Pd di Albisola: "Il colpevole è il Fantasma Formaggino?"

Non si placa la polemica politica sull'Aurelia Bis e sulla criticità riguardante il mancato pagamento di tre mensilità ai lavoratori della ditta incaricata dei lavori.

Dopo l'intervento del Pd albisolese e la critica al sindaco Maurizio Garbarini e al sottosegretario della Lega Edoardo Rixi con la risposta della segreteria savonese leghista, i dem di Albisola Superiore tramite il segretario Giovanni Testa hanno puntato il dito contro il Carroccio.

“Aurelia Bis: colpa del Fantasma Formaggino? Come sempre tipico delle prese di posizione della Lega, anche sulla questione dell’Aurelia Bis sollevata dal Pd albisolese, il segretario Giorgio Calabria si occupa del dito che indica il problema e non il problema stesso - attacca Testa - A proposito di memoria, sulla vicenda dell’Aurelia bis Calabria si è scordato del fatto che il centro destra governa da ben 15 anni il Comune di Albisola, da nove la Regione Liguria e che quando, a causa del fallimento della ditta Cmc i lavori si sono fermati (2018), la Lega era al governo e tuttora lo è”.

“Per giustificare la propria incapacità di completare una infrastruttura essenziale per il territorio, a Calabria non resta che accusare la ‘burocrazia voluta dalla sinistra’, dimenticando ancora che proprio la deregolamentazione degli appalti voluta dal Ministro Salvini è la principale causa di ribassi selvaggi, fallimenti precoci ma soprattutto di una serie drammatica di morti e invalidi per infortuni sul lavoro” continua.

“Suggeriamo al signor Calabria di indicare come colpevole il Fantasma Formaggino – conclude il segretario dem albisolese, soggetto molto più credibile a coprire le carenze degli amministratori leghisti”.