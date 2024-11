Albenga, al Frantoio Sommariva la presentazione del libro “Una camicia rosso sangue” di Petruccione e Aicardi

La Rassegna di Incontri con gli Autori curata dalla Libreria San Michele di Albenga (con il Patrocinio del Comune) prosegue con la seconda data che vede il ritorno davanti al pubblico dei due autori ingauni Patrizia Petruccione e Riccardo Aicardi.

L'occasione è la recentissima uscita del loro nuovo libro "Una camicia rosso sangue" (Robin edizioni). Si tratta del quarto episodio dedicato alle indagini del patriota piemontese Giacomo Dho che, vivendo in prima persona le storiche vicende legate al Risorgimento italiano, non perde occasione per risolvere casi intricati. Questa volta, in veste garibaldina e sul suolo siciliano, Guiacomo Dho sarà alle prese con un'indagine complessa su un paio di delitti misteriosi e problematici addirittura per gli equilibri internazionali.

Modererà l'incontro, alle ore 17,30 presso il Frantoio Sommariva di via Mameli, Michela Tanfoglio. L'azienda Sommariva, come tradizione, offrirà infine un rinfresco a base dei suoi prodotti tipici. Ingresso libero.