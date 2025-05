I talenti del liceo musicale "Bruno" di Albenga in concerto a Garlenda

Una occasione per ascoltare i giovani talenti del liceo Musicale Statale Giordano Bruno di Albenga. E’ l’atteso concerto degli allievi che torna, giovedì 22 maggio, alle ore 18:30, per il terzo anno a Garlenda. Tutte le classi dell’Istituto ingauno proporranno brani per orchestra e per coro nella chiesa parrocchiale dedicata alla Natività di Maria Santissima.

Le numerose esibizioni, sempre affollatissime, nelle varie località della provincia, e nell’entroterra, regalano ad un vasto pubblico la possibilità di ascoltare ottima musica e di incentivare l’avvicinamento di nuove leve a questo indirizzo che approfondisce gli aspetti espressivi, culturali, storiografici, interdisciplinari, tecnologici ed interattivi della Musica.

Nato nel 2018, a seguito di una massiccia raccolta firme e di una tenace campagna informativa, il liceo presenta due indirizzi: uno musicale e uno coreutico. Negli anni il livello di preparazione degli allievi è andato via via crescendo, grazie alla professionalità e alla passione dei docenti, permettendo di raggiungere risultati davvero sorprendenti.

"E’ quindi per noi un onore ospitare anche quest’anno un concerto che non mancherà di offrire emozioni e momenti indimenticabili - dichiara il Parroco di Garlenda, Don Mauro Marchiano - Ringrazio la Dirigente, i docenti e tutti gli allievi per la loro disponibilità, il Comune per il consueto sostegno e la Confraternita della S.S. Annunziata per il trasporto degli strumenti. L’arte e, in particolare la musica, ci permettono di sintonizzarci in un linguaggio universale, nutrimento dell’anima, necessario per percepire e condividere la bellezza del Creato".

Un appuntamento che promette una serata piacevole a sostegno di queste giovani promesse della musica.

"Invito a partecipare numerosi a questa bella occasione culturale che ci permette di assistere ad un concerto atteso e di applaudire questi giovani musicisti ai quali auguriamo un futuro di grande successo e soddisfazioni", commenta il sindaco di Garlenda Alessandro Navone.