Musica, giovani, medicina, libri: gli eventi della settimana a Savona

Nel trentatreesimo anniversario delle stragi di Capaci e via d'Amelio (Palermo), in cui perirono i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino giovedì 22 maggio si terrà il "Memorial Day" per ricordare tutte le vittime del terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni forma di criminalità. Nell'occasione alle ore 21 nella Chiesa Sant'Andrea Apostolo avrà luogo un concerto del Coro Lirico Polifonico Giuseppe Manzino dell'Accademia Musicale Teresiana, diretto dal maestro Mattia Pelosi e accompagnato al pianoforte da Francesca Addario. In programma musiche di Vivaldi, Donizetti, Verdi, Gjieilo, Morricone e Weiss.

Venerdì 23 maggio alle ore 15:30 presso la Società di Mutuo Soccorso Libertà e Lavoro, in via Gio Agostino Abate 2, a Lavagnola, si terrà l'assemblea di quartiere "Scusa, non ho capito" con la partecipazione di professionisti sanitari e operatori sociali. Sarà un'occasione per riflettere insieme sulle difficoltà di trasmissione e comprensione del disagio giovanile. L'ingresso sarà libero. Per informazioni si può scrivere un'email a medidemosavona@tiscali.it o telefonare al numero 3931840962.

"Di fronte alle numerose espressioni del moderno disagio giovanile, che sfociano spesso in comportamenti violenti, autolesionisti e apparentemente incomprensibili, chi può dire con sincerità che al posto di quei genitori, quei compagni di scuola e quegli educatori avrebbe saputo anticiparle, le aveva comprese e sapeva in anticipo come sarebbe finita? - chiedono i promotori, tra cui la Parrocchia San Dalmazio Martire - Provare ad interrogarsi è solo il primo di uno degli innumerevoli passi che sarebbe necessario intraprendere. Il primo aspetto positivo è che così in tanti abbiano raccolto l'appello a parlarne insieme".

Venerdì 23 maggio alle ore 16:30 nel cortile dell'ex Carcere Sant'Agostino il gruppo AGESCI Savona 8 parteciperà alla tavola rotonda "Ora d'aria", patrocinata dal Comune. I membri e gli operatori del gruppo illustreranno "il motivo e il modo in cui abbiamo affrontato il tema della legalità e dellagiustizia nelle carceri italiane". L'ingresso sarà libero.

Sabato 24 maggio dalle ore 9:30 alle 12:30 la Sala Rossa del Municipio la Sezione "G. B. Parodi" dell'Associazione Italiana Medici Cattolici organizza il convegno "Dove va la psichiatria oggi?", aperto alla cittadinanza. Un'occasione di dialogo sul disagio psichico e sull'attività dei servizi psichiatrici pubblici. Interverranno la presidente della Società Italiana di Psichiatria Liliana Dell'Osso, il direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Roberto Carrozzino, gli operatori del Centro di Salute Mentale e rappresentanti del mondo dell'auto-mutuo aiuto. Modererà la giornalista Nicola Stella.

Sabato 24 maggio alla Libreria Ubik alle ore 17:30 ci sarà un collegamento video con la giornalista Nadra El Tibi dalla Striscia di Gaza. Alle 18 seguirà l'incontro con la scrittrice italopalestinese Alae Al Said, la quale presenterà il romanzo "Il ragazzo con la kefiah arancione", edito da Ponte alle Grazie. Il libro narra di due ragazzi palestinesi e una storia di amicizia, tradimento, resistenza e perdono in una terra martoriata, la Cisgiordania.

Le vicende private dei protagonisti si intrecciano a quelle di un popolo che nella capacità di resistere ha mostrato la sua forza, rivendicando tenacemente il diritto alla propria terra. Entrambi gli appuntamenti sono a cura delle associazioni Liguria Palestina, Officina della Pace, Operazione Colomba, Bottega della Solidarietà e Sanitari per Gaza Liguria.