Progetto “Riprendiamoci il futuro”, in biblioteca a Loano la proiezione di “Sole a catinelle” con Yepp Socialize

Venerdì 15 novembre prende il via l’iniziativa YEPP Socialize, organizzata dai giovani di YEPP Loano nella biblioteca civica “Antonio Arecco” con l’obiettivo di offrire occasioni per aggregare e facilitare la creazione di relazioni tra giovani.

Il progetto, che prevede proiezione di film, serate di giochi e di karaoke, si inserisce nell’ambito del progetto “Riprendiamoci il futuro”, promosso da Comune di Loano e finanziato della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e del progetto “Giovani attivi. Si può fare!” sostenuto dalla Fondazione De Mari.

A dare il via al programma di attività rivolte ai giovani del territorio alle 20.30 sarà la rassegna YEPP Movie con la proiezione del primo dei tre film scelti dai giovani: “Sole a catinelle”. Il film con Checco Zalone che vuole offrire una serata di divertimento da condividere con gli amici.

La rassegna proseguirà il 27 dicembre con “Assassinio sull'Orient Express” (2017) remake del best seller di Agatha Christie con Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp. La mini rassegna si chiuderà il 7 febbraio con “The Truman show” (1998) film con Jim Carrey.

Il 29 novembre si inaugurano le serate di YEPP Games dedicate al gioco. Sempre in biblioteca alle 20.30, i giovani potranno ritrovarsi per giocare a Lupus in fabula, il 3 gennaio sarà proposto il gioco 13 indizi e il 21 febbraio sarà la volta di Exploding Kittens.

Infine, il 13 dicembre, il 24 gennaio e il 7 marzo saranno proposte le serate Karaoke.