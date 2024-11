Spotorno ricorda Giacomo Matteotti: una targa e un dibattito in sua memoria

Sono passati cent'anni dal giorno in cui Giacomo Matteotti sacrificò la sua vita in nome del diritto di libere elezioni e di un Paese democratico.

Era il 30 maggio del 1924 quando l'onorevole Matteotti prese la parola in Parlamento e pronunciò il suo celebre discorso. Un discorso che ne decretò la condanna a morte: fu rapito e assassinato il 10 giugno 1924 da una squadra fascista, il suo corpo fu ritrovato circa due mesi dopo l’omicidio, il 16 agosto 1924.

Un secolo è quindi trascorsa da quel tragico epilogo: un anniversario da non dimenticare e che la Città di Spotorno, in sinergia con la locale sezione ANPI e ISREC – Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporaena, ricorda con un degno programma nella giornata di sabato 16 novembre.

L’appuntamento è alle ore 16.00 in piazza Matteotti per lo scoprimento della targa in memoria del martire del Fascismo. Interverranno per l'occasione il sindaco Mattia Fiorini e il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e Ragazze del Golfo, Lorenzo Abate.

A seguire, alle 16:30, nella vicina sala Convegni Palace ci sarà la presentazione del libro “Una lotta morale e mortale - Giacomo Matteotti a Varazze” a cura degli autori Giuseppe Milazzo, Giuseppe Olcese e Carlo Ruggieri.