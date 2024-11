Genova, primo incontro del gruppo Pd in Regione Liguria

Si è svolto oggi, nella sede di via Fieschi, a Genova, il primo incontro del gruppo regionale del Partito Democratico, a cui erano presenti tutti i consiglieri.

Al centro i temi della sanità, del lavoro, dell’ambiente, del territorio su cui sarà concentrata l’attività politica del gruppo “per una Regione che guarda all’interesse di tutti i liguri e non solo a quello di pochi”.

Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro per definire come proseguire concretamente l’attività e definire i ruoli in cui i consiglieri saranno impegnati.