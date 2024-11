Aurelia Bis, la minoranza di Uniti per Albisola punta il dito: "Com'è possibile che l'amministrazione non si sia accorta delle difficoltà del cantiere"

"Ieri sera si è tenuta una Commissione sul traffico, richiesta dal nostro gruppo consiliare Uniti per Albisola, per ottenere risposte dall’Amministrazione Garbarini su alcune criticità che da anni penalizzano la nostra cittadina".

A dirlo la minoranza consiliare albisolese che ha "ha affrontato temi cruciali come il traffico pesante in Corso Mazzini, le misure adottate per tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini, i ritardi nel completamento dell’Aurelia Bis e la situazione economica dell’impresa appaltatrice".

Traffico pesante: risposte inadeguate Sul problema del traffico pesante, il Sindaco ha riferito che l’unica misura attuabile è l’ordinanza estiva che vieta l’ingresso e l’uscita di mezzi pesanti dal casello di Albisola nei fine settimana. Questa risposta ci lascia perplessi: in oltre cinque anni di Amministrazione Garbarini, e nei precedenti anni di Amministrazione Orsi, non è stato fatto nulla di concreto per trovare soluzioni alternative e permanenti - puntualizzano dal gruppo di opposizione albisolese - Pur comprendendo che l’Amministrazione debba confrontarsi con enti sovraordinati, ci chiediamo se sia normale rassegnarsi a un’ordinanza limitata e temporanea, senza alcuno sforzo per dissuadere i mezzi pesanti dall’utilizzare il nostro casello come uscita verso Savona. Ricordiamo che il Sindaco è responsabile della salute e della sicurezza dei cittadini, e questa inerzia non ci sembra in linea con tale responsabilità. Inoltre, il passaggio continuo di mezzi pesanti ha compromesso l’asfalto di Corso Mazzini, il cui ripristino ricadrà sulle casse comunali. Un costo che forse poteva essere evitato con una gestione più incisiva".

"Aurelia Bis: promesse e realtà. La situazione dell’Aurelia Bis è altrettanto preoccupante. Un’opera iniziata nel 2013, la cui conclusione è stata annunciata per la primavera del 2026, ma che appare sempre più irrealistica. Durante la recente campagna elettorale dello scorso maggio il Sindaco ha rassicurato la cittadinanza sull’andamento regolare dei lavori e lo stesso ha fatto il Viceministro Rixi solo qualche settimana fa. Tuttavia, la realtà racconta un’altra storia. Abbiamo appreso da rappresentanti sindacali che il cantiere è fermo, i dipendenti non ricevono stipendi da mesi, e i contributi alla Cassa Edile non sono stati versati dalla scorsa primavera. L’impresa appaltatrice è in composizione concordata della crisi da agosto e non vi sono segnali concreti di ripresa - precisano puntando il dito dal gruppo "Uniti per Albisola" - Ci domandiamo come sia possibile che l’Amministrazione comunale non si sia accorta delle difficoltà in cui versava il cantiere. Continuare a propagandare un andamento regolare dei lavori senza alcun riscontro nei fatti non è solo poco trasparente, ma rischia di essere anche offensivo per una cittadinanza che merita chiarezza e rispetto".

"Un’Amministrazione spettatrice o protagonista? L’Amministrazione Garbarini continua a definirsi 'spettatore' degli eventi, ma è legittimo chiedersi: spettatore di cosa? Di una situazione che si trascina da anni senza che vengano messe in campo azioni incisive? Di fronte ai continui ritardi e alle difficoltà economiche dell’appaltatore, non possiamo accettare il semplice ottimismo come strategia amministrativa. La realtà è che un’infrastruttura di soli 5,2 km, avviata oltre un decennio fa, rischia di non essere conclusa nemmeno entro il 2026. È doveroso chiedere maggiore responsabilità e coerenza tra le dichiarazioni pubbliche e i dati reali" specificano.

"Le nostre proposte. Come gruppo consiliare, Uniti per Albisola abbiamo proposto: un’agevolazione fiscale ai cittadini di Grana per mitigare, in parte, la problematica che li affligge da parecchi anni; cercare di risolvere la problematica degli abitanti di Via Fodrato causata dal cantiere Aurelia bis attraverso la richiesta di un indennizzo; mettere mano alla viabilità, in maniera provvisoria, dell’incrocio pericoloso prima del Ponte Pertini, in cui l’area di cantiere ha causato innumerevoli incidenti - concludono - Inoltre ci attiveremo per creare un tavolo di confronto con le Amministrazioni dei comuni limitrofi, al fine di trovare soluzioni alternative per ridurre il traffico pesante. Continueremo inoltre a vigilare sull’avanzamento dei lavori dell’Aurelia Bis, assicurandoci che la cittadinanza sia sempre informata e tutelata. L’immobilismo non può essere la risposta ai problemi di Albisola. Noi lavoreremo per garantire che le soluzioni arrivino, perché i cittadini meritano amministratori che non si limitino a guardare, ma agiscano".