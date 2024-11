Varazze, danni alla pila del ponte alla foce del rio Arenon: 630mila euro per i lavori

630mila euro. Questa la cifra stimata per i lavori di consolidamento in somma urgenza del ponte sul rio Arenon in Lungomare Europa a Varazze.

La giunta comunale varazzina ha deliberato la perizia per effettuare gli interventi con un anticipo dell'amministrazione che si attesta sui 220mila euro.

Il ponte ha infatti subito imponenti danni a causa dello scalzamento di una delle pile che lo sorreggono dopo le ultime violenti precipitazioni sul territorio.

Il sindaco Luigi Pierfederici il mese scorso aveva firmato un'ordinanza di interdizione del tratto visto anche il distacco di materiale dalla volta di una delle gallerie ma anche per l'apertura di sfornellamenti lungo il tracciato.

I lavori erano scattati lo scorso 22 ottobre.