Dal 18 al 23 novembre tornano le “Giornate FAI per le Scuole”

Tornano nella settimana dal 18 al 23 novembre le “Giornate FAI per le Scuole”, manifestazione interamente dedicata alle scuole che da tredici anni il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS organizza in tutta Italia su modello delle Giornate FAI di Primavera e d’Autunno. Protagonisti dell’evento saranno gli Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati dai volontari del FAI in collaborazione con i docenti, che accompagneranno altri studenti in visita nei Beni e nei luoghi da loro selezionati e aperti grazie al FAI, vivendo un coinvolgimento diretto nella valorizzazione del proprio territorio come parte attiva della comunità, e assurgendo a esempio per molti giovani in uno scambio educativo tra pari.

Le Delegazioni di migliaia di volontari della Fondazione, diffusi e attivi in tutte le regioni, apriranno infatti oltre duecento luoghi speciali che saranno visitati da studenti iscritti al FAI con la propria classe. Le classi “Amiche FAI” saranno accolte da migliaia di ragazzi e condotte alla scoperta di chiese, palazzi, parchi e giardini storici, monumenti e istituzioni del loro territorio, che ne racconteranno la storia, ne sveleranno i capolavori e i particolari curiosi, proponendo ai loro pari un’esperienza memorabile, che li motiverà a farsi cittadini più consapevoli e attivi, primi difensori e promotori del patrimonio culturale dell’Italia.

Le Giornate FAI per le Scuole si confermano un’esperienza formativa di grande efficacia e soddisfazione per tutti: un progetto che trasforma, ispira per il futuro, rende protagonisti e diffonde passione per la conoscenza, da cui scaturisce il desiderio di proteggere quel patrimonio per sempre e per tutti, come è descritto nella missione del FAI.

La tredicesima edizione delle Giornate FAI per le Scuole si svolge con il Patrocinio della Commissione europea, del Ministero della Cultura, di Regione Liguria, di tutte le Regioni e le Province Autonome italiane. Si ringrazia Fondazione CARICAL per il contributo concesso. RAI è Main Media Partner dell’iniziativa.

Il progetto sarà sostenuto anche quest'anno da AGN ENERGIA, da nove edizioni sponsor principale dell'evento, sempre sensibile al rispetto per l'ambiente e alle iniziative che coinvolgono la scuola.

Piazza dei Leoni ad Albenga è tra i beni che gli studenti potranno scoprire durante le Giornate FAI per le Scuole.

All'interno del centro storico di Albenga si trova la “Piazzetta dei Leoni”, uno degli angoli più celebrati della Liguria antica. Punto centrale della città, è circondata dall'abside della Cattedrale di San Michele Arcangelo, dalla casa medievale dei Costa e dal Palazzo Balestrino, sede Vescovile; su tutto domina la Torre dei Costa-Balestrino in laterizio. La piazza deve il nome ai tre leoni in pietra, che i conti Costa collocarono a ornamento della stessa attorno al XVII secolo. In precedenza, le sculture erano posizionate in modo simmetrico, formando un triangolo sullo sfondo della piazza e collegandosi armonicamente con il disegno del ciottolato antico, recante lo stemma dei Marchesi Del Carretto e le lettere FOCDCMDB, che probabilmente rimandano alla frase latina Fecit Octavianus Costa De Carreto Marchio de Balestrino, collocabile verso la metà del XIX secolo. L'equilibrio descritto è stato in seguito alterato, ma non ha compromesso il fascino che la piazza ancora oggi possiede, grazie anche alla presenza di palazzi che ne chiudono la visuale.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni della Scuola secondaria di primo grado IC “Albenga 1”