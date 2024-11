Savona, al Priamar il "Presepe Sospeso" opera di Enrico Ghiso

Nell’affascinante atmosfera delle cellette della Fortezza del Priamar, nell’antica infermeria, prende vita quest’anno la mostra dei presepi.

Dal 22 novembre al 26 gennaio, sarà esposta l’opera “il Presepe Sospeso”, realizzata da Enrico Ghiso dell'Atelier del Restauro- Cellette della Sibilla, con la preziosa collaborazione di Rosanna La Spesa.

Quest’installazione, unica nel suo genere, utilizza statuine in ceramica finemente modellate, materiali naturali come sabbia e legno, e sembra quasi fluttuare nell’aria, regalando ai visitatori un’esperienza immersiva nel rispetto della natura, dell’arte e della bellezza antica; una visione poetica e innovativa per immergersi nella magia del Natale e riscoprire il fascino di un luogo storico come la Fortezza del Priamar.

La mostra, aperta dal 22 novembre al 26 gennaio, sarà visitabile nei giorni dal giovedì alla domenica, dalle ore 16:00 alle 18:00, nella Celletta dell'Infermeria- Atelier del Restauro.