Manutenzione del sistema di videosorveglianza sul torrente Letimbro per il monitoraggio del torrente

Il sistema, composto da due telecamere installate nella zona del Santuario, è uno mezzo di monitoraggio del torrente in caso di condizioni meteorologiche avverse. L’area è infatti particolarmente esposta al rischio di piene improvvise del Letimbro, che in passato hanno causato disagi e situazioni critiche. Le telecamere sono collegate con la sede operativa della Polizia Municipale che come parte del sistema di protezione civile, si occupa della gestione delle emergenze.