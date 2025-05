Distribuzione dei kit per il porta a porta, nuovi orari per il punto di distribuzione di via Pietragrossa

Per consentire alla cittadinanza savonese di completare il ritiro dei kit necessari per il corretto conferimento dei rifiuti in vista del passaggio al sistema "porta a porta", dal prossimo lunedì 26 maggio SeaS ha stabilito che il punto di distribuzione di via Pietragrossa a Legino rimarrà aperto e osserverà nuovi giorni e orari di apertura.

Dal lunedì al sabato il centro sarà accessibile dalle ore 09:00 alle ore 14:00, mentre nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

SeaS, nella comunicazione dei nuovi orari, invita "tutte le utenze che non avessero ancora ritirato le dotazioni a recarsi presso il punto nei giorni e orari indicati".

Ad oggi sono stati ritirati circa 27.000 kit corrispondenti a circa l’80% di quelli assegnati.