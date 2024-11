Per il Confuoco del 100° anniversario della Campanassa arriva a Savona la Fanfara della Brigata Alpina Taurinense

Proprio per celebrare il traguardo centenario della Campanassa a sfilare con il corteo storico ci sarà anche la Fanfara della Brigata Alpina Taurinense, con 25 elementi. Un'importante presenza a Savona (è la prima volta) voluta e ottenuta, cosa non facile, dal presidente della Campanassa Dante Mirenghi per celebrare un compleanno speciale.

La cerimonia del Confuoco sarà il 22 dicembre dalle ore 10. Il corteo storico, con la Fanfara Alpina Taurinense, partirà dalla piazza del Brandale e invece di passare subito dalla strettoia di via Pia, percorrerà via Orefici per arrivare in via Pia da Palazzo Della Rovere. Sfilerà poi via Paleocapa, corso Italia per raggiungere Piazza Sisto per l'accensione del ceppo di alloro e , in Comune, pe ri tradizionali "mugugni".