"Insieme per Carcare": "Destinare risorse del bilancio comunale al risarcimento dei danni subiti dal patrimonio pubblico e privato a causa dell'alluvione"

In seguito all'alluvione che ha colpito il territorio di Carcare, causando l’esondazione del fiume Bormida e di alcuni affluenti, l’attenzione del gruppo di opposizione "Insieme per Carcare" si concentra sulla necessità di intervenire rapidamente per riparare i danni.

Una mozione consiliare, presentata nelle ultime ore, chiede l’impiego immediato di fondi presenti nel bilancio comunale per ripristinare infrastrutture essenziali e supportare i cittadini colpiti.

Al centro della proposta vi sono le somme ottenute dalla “monetizzazione” delle opere aggiuntive legate alla costruzione di una Media Struttura di Vendita (MSV) in località Cirietta: "Questi fondi, approvati a seguito di una modifica all’atto unilaterale d’obbligo deliberata il 30 settembre scorso, potrebbero essere utilizzati per interventi di emergenza", commenta dall'opposizione.

Il testo della mozione pone l’accento sull’urgenza di destinare queste risorse alle aree più colpite. Tra i danni più gravi, si segnala il cedimento strutturale di una delle passerelle ciclopedonali che attraversano il Bormida. Tale infrastruttura, insieme ad altre simili e a un antico ponte carraio nelle vicinanze, è di cruciale importanza per la viabilità e per i sottoservizi pubblici che attraversano il fiume. Si ritiene pertanto necessario condurre verifiche di staticità per prevenire ulteriori rischi.

"Auspichiamo che l’ufficio tecnico del comune, con l’indirizzo dell’amministrazione, abbia già predisposto le schede di 'somma urgenza' e 'prima urgenza', come previsto dalla normativa. Queste procedure sono fondamentali per stimare i danni e ottenere i fondi necessari a riparare il patrimonio pubblico. Di fronte a situazioni come questa, è imprescindibile avere capitoli di bilancio flessibili, in grado di coprire spese impreviste per garantire la sicurezza dei cittadini e delle infrastrutture".

I consiglieri comunali di opposizione sottolineano l’importanza di non perdere tempo: "I fondi ottenuti dalla monetizzazione, se riallocati, potrebbero risolvere questioni immediate come il consolidamento delle strutture danneggiate e offrire un sollievo concreto alle famiglie e alle aziende che hanno subito perdite".