Savona, il Comune si affida ad un esperto per il monitoraggio dello stato di ponti e viadotti

Il Comune di Savona ha affidato alla RTI costituita tra Alessio Pipinato & Partners Architectural Engineering S.r.l. Di Rovigo per il monitoraggio dello stati di ponti e viadotti in città che, da un primo censimento svolto dall’Ufficio Tecnico risultano essere sessanta su oltre 117 chilometri di rete stradale comunale

Il Ministero impone l'obbligo di mantenere in efficienza e sicurezza le infrastrutture viarie di competenza degli enti locali e ha fissato una serie di azioni con le i Comuni, (ed altri enti locali come la Provincia) devono mirano ad ottenere informazioni dettagliate su tutti i ponti e viadotti esistenti, sulle loro condizioni. Alla fine del controllo sarà una classe di rischio, sulla base della quale verranno pianificate le attività necessarie per garantirne la sicurezza, con interventi di manutenzione e mitigazione del rischio.