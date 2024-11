Mondo dell'arte savonese in lutto: se n'è andato il maestro pittore e ceramista Franco Bruzzone

Il mondo dell'arte, savonese in particolare ma non solo, perde un suo grande esponente.

E' infatti mancato dopo aver da pochi giorni compiuto 90 anni, il maestro e artista Franco Bruzzone.

Nativo di Altare, personaggio colto ed estremamente raffinato nelle sua arte, si era avvicinato nella sua ricerca ai più grandi nomi ed esponenti dell’arte, svolgendo in particolare negli anni '60 l'attività di pittore e ceramista ad Albisola dove conosce Lam, Jorn, Lucio Fontana e più tardi Calderara e Luigi Veronesi.

Dopo essersi laureato in Lettere Moderne presso l’Università di Genova, successivamente ha insegnato Storia dell’Arte nei licei. Nel 1963 era diventato il primo preside del liceo artistico Arturo Martini di Savona.

La prima personale è del 1961 presso il Circolo degli Artisti di Albisola. Dal 1971 ha poi sviluppato la sua ricerca sul “segno” esponendo nel 1972 a Genova. Nel 1981 ha esposto al Musée de Beaux Arts di La Chaux-de-Fonds in Svizzera e da lì ha iniziato la sua salita come artista apprezzato e conosciuto a livello internazionale. Dal 1994 ad oggi numerose sono le sue mostre personali e collettive insieme ad artisti come Luigi Paoletti e Renato Boi. Nel 2018 l'esposizione presso la galleria Franco Balestrini di Albisola Marina. Sue opere sono presenti in collezioni permanenti in musei e gallerie, sia in Italia che all’estero e in permanenza a Finale Ligure presso la Galleria Dei San Giovanni.

"E’ stato preside , insegnante, artista, amico, molte mostre personali e collettive lo hanno portato ad imporsi , con la sua tecnica e ricerca, nella cerchia dei grandi nomi dell’arte - lo ricorda chi lo ha conosciuto - Sicuramente sarà sempre ricordato non solo per la sua arte ma anche per il sorriso che aveva sempre e il modo di intrattenere le persone. Grande maestro, mancherai a tanti ma quello che ci hai lasciato sarà sempre con noi".

Le esequie si terranno giovedì 21 novembre, alle ore 10:00, presso la Basilica di San Nicolò a Pietra Ligure.