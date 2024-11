Concorso pianistico "Città di Albenga-Memorial M. S. Folco": aperte le iscrizioni a un'edizione con diverse novità

Sono aperte le iscrizioni al 37° concorso pianistico "Città di Albenga-Memorial M. S. Folco", che quest'anno prevede diverse novità.

Le date in primis: il concorso si terrà dal 3 a 5 gennaio, animando ancora una volta le vacanze di Natale, dando importanza, questa volta, alla settimana successiva al capodanno.

Altissimo il livello della giuria, presieduta dal maestro Eugenio De Rosa, pianista dalla grande esperienza professionale, già direttore del conservatorio di Perugia e di Cagliari, con alle spalle una lunga carriera coronata di successi internazionali. Tra gli altri componenti Isabella Lo Porto, cattedra presso il conservatorio di Verona, cresciuta nella scuola della celebre Laura Palmieri, docente con molta esperienza di preparazione allievi per concorsi, e particolarmente legata al concorso pianistico di Albenga fin dalla gioventù. Giampaolo Nuti, cresciuto nella scuola di Franco Scala, attivo concertista dalla carriera internazionale, nonché docente presso il conservatorio di Firenze. Emanuele Torquati, docente presso il conservatorio di Genova, si esibisce regolarmente in America ed in Europa, ha all'attivo incisioni prestigiose e inviti a numerose masterclass. Maria Vacca, famosissima didatta del pianoforte, ideatrice del metodo per giovanissimi pianisti da lei definito il "Musigatto", ha pubblicato numerosi volumi di didattica, attualmente utilizzati in scuole di musica e conservatori in Italia e all'estero.

Una notizia, infine, ha reso davvero onore al concorso pianistico: la convocazione di un pianista, scelto dalla direzione artistica del concorso, su richiesta dalla RAI, per esibirsi durante la serata evento andata in onda a febbraio in occasione dei festeggiamenti dei 40 anni della Radio televisione italiana.

"Non ci saremmo mai aspettati che, con tutti i concorsi che ci sono in Italia, la RAI avrebbe selezionato proprio il nostro per un evento così importante. Questo fatto dà sempre più lustro al nostro concorso, che si afferma di massimo livello per trasparenza e correttezza nei risultati, caratteristiche che danno certezza di qualità. Proprio per queste caratteristiche la RAI ha probabilmente scelto il concorso di Albenga" queste le parole del direttore artistico Isabella Vasile.